Per sei lunghi anni si veste come la madre morta, per andare alle poste e ritirare la pensione

Una storia assurda quella resa nota dal Daily Mail. Un uomo di 53 anni si è vestito come la madre morta per sei anni per riscuotere la pensione dalle poste.

L’uomo che si chiama Thomas Prusik-Parkin, non aveva molta voglia di lavorare così, dopo la morte della povera madre, aveva decido escogitare una truffa, vestirsi come la madre e presentarsi ogni mese alle poste per ritirare la pensione.

L’uomo fino alla fine è stato scoperto e ora dovrà affrontare un processo penale che non si presenta per nulla facile.

L’uomo se come è probabile risulterà essere colpevole rischia fino a 25 anni di galera. Il reato è di truffa nei confronti dello stato.

Al momento il 53 enne è ancora libero e vive in un appartamento a lui intestato che però prima era stato acquistato dalla madre.