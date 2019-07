Sull’autobus controllore trova soldi a terra, chiede chi li ha persi, ecco cosa accade

A volte capita di trovare soldi a terra, di solito si tratta di 5,00 euro cadute dalla tasca di qualcuno ma difficilmente si trovano grosse cifre. Se non c’è nessuno nei paraggi e i soldi sono in contanti chi li trova ha solo due alternative, prenderli o portarli in qualche caserma dei carabinieri. Quando, invece, si trovano soldi a terra in un luogo al chiuso, provare ad accertarne la proprietà è normale.

E così è accaduto a Palermo dove si è verificato un episodio degno della migliore scena di un film.

Entra il controllore e si accorge che a terra ci sono 350,00 euro. A quel punto chiede ai passeggeri chi li ha persi e si scatena la rissa perché ognuno ne rivendica la proprietà.

La rissa non si riesce a sedare e così il controllore è costretto a chiamare le forze dell’ordine.

Intervenuti i carabinieri hanno preso i soldi e stanno svolgendo tutte le indagine per accertare chi sia il reale proprietario.