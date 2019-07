17enne accusa allucinanti dolori alla bocca, i medici scoprono che ha 232 denti

Un ragazzo di 17 anni non riusciva più a vivere per i tremendi dolori alla bocca. Il giovane indiano, Ashik Gavai, per i forti dolori non riusciva neanche a mangiare.

Così la famiglia decise di rivolgersi all’ospedale più vicino per comprendere quello che stava succedendo al povero figlio.

I medici, dopo gli esami clinici del caso, si trovarono di fronte a un caso unico al mondo, il ragazzo aveva una infinità di denti, per l’esattezza 232.

Un caso unico al limite dell’impossibile diventò una notizia virale e fece, in poche ore, il giro del mondo.

Il ragazzo accusava forti dolori al viso che nell’ultimo periodo si era anche gonfiato e stava iniziando a perdere peso continuamente.

I genitori decisero di ricoverarlo d’urgenza all’ospedale di Mumbai. Alcune ore dopo l’arrivo del ragazzo l’incredibile scoperta dei medici.

Il ragazzo fino a quel momento, pur avendo dolori continui alla bocca, non si era mai sottoposto a una radiografia.