Uomo resta miracolosamente illeso dopo un terribile incidente, chiama la moglie per essere soccorso, lei lo raggiunge e lo uccide

Sembra una storia assurda quasi al limite della realtà ma purtroppo vera. Un terribile incidente si era verificato sulla strada che congiunge Le Bény-Bocage a La Graverie in Francia.

L’uomo era in auto con la figlia non ancora maggiorenne. A un certo punto, per cause non ancora accertate, l’auto è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte.

La ragazza e suo padre sono usciti dall’auto miracolosamente illesi. L’uomo ha chiamato subito la moglie avvisandola dell’accaduto e chiedendo di essere soccorso.

La moglie, non ci ha pensato un attimo, si è messa alla guida della sua auto per raggiungere più velocemente possibile il luogo dove era avvenuto l’incidente.

La donna, dopo qualche minuto, è riuscita a raggiungere il luogo dell’incidente, ma all’improvviso la sua auto ha iniziato a sbandare pericolosamente.

Il mezzo della donna ha investito in pieno il marito. L’uomo è caduto per terra perdendo conoscenza. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le due donne, madre e figlia, per lo choc sono state entrambe ricoverate all’ospedale di Vire.