24enne dopo continue iniezioni di silicone e parecchi interventi chirurgici, ha raggiunto il suo primo obbiettivo: avere le labbra più grandi del mondo, il prossimo essere la sosia di Jessica Rabbit

Una ragazza di 24 anni, Kristina Rei di San Pietroburgo aveva già dall’età di 17 enne un sogno essere la sosia di Jessica Rabbit.

Per raggiungere al più presto il suo obbiettivo, la ragazza ha iniziato a sottoporsi a diversi interventi di chirurgia estetica per cercare di modellare il suo corpo e continue iniezioni di silicone per aumentare il volume delle sue labbra.

Al momento, nonostante le numerose operazioni, manca ancora qualcosa prima di essere identica a Jessica Rabbit però ha raggiunto il suo primo obbiettivo: Kritina Rei ha le labbra più grandi al mondo.

Certo però che vedere delle labbra così grandi fa una certa impressione e molti pensano che Kristina per la sua ossessione si sia rovinata la via, oltre ad aver speso un patrimonio.

Però lei dice di essere felice: “Penso di avere un aspetto fantastico. A volte, chi non mi conosce e m’incontra per strada mi chiama ‘grandi labbra’, ma a me non interessa. Voglio andare avanti, aumentando il seno e forse ritoccando anche il naso”.