Al matrimonio del figlio un ricchissimo politico africano la bomboniera è un iPhone tutto d’oro

Forse il giorno più bello della vita è quando nasce un foglio. Sicuramente però, in una classifica virtuale, il secondo giorno più bello è quello del proprio matrimonio.

La tendenza, in questi ultimi anni, è quella di non badare a spese per un matrimonio da mille e una notte. Ci sono persone però che ancora oggi credono che si possa fare una festa semplice ma che possa ben riuscire.

Ci sono persone che però del loro matrimonio hanno voluto far parlare per anni. Questo è il caso del presidente della Nigeria, che per il matrimonio del figlio non ha veramente badato a spese.

La Nigeria è un paese molto povero con oltre 160 milioni di abitanti ma il suo presidente ha voluto, per il matrimonio del suo primogenito, regalare come bomboniera un iPhone tutto d’oro direttamente ordinati da Apple.

Sulla scatola della preziosa bomboniera c’era scritto: “Grazie di essere venuti e Dio vi benedica”.

La Nigeria ha enormi giacenze di petrolio mal sfruttate ed è un paese estremamente povero con un tasso di mortalità infantile altissimo.