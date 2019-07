Madre maniaca dello star sistem, la figlia di soli 7 anni riempita di iniezioni di botox perché deve essere una grande star!

Una bimba di soli 7 anni dovrebbe giocare con le sue coetanee e divertirsi forse a truccare le bambole o fare giochi molto più innocenti.

Per la piccola Bree il tempo dei giochi è finito per sempre. La madre ha già deciso il futuro della piccola Brre dovrà essere una stella dello star system.

La donna sottopone la figlia ogni due mesi a sedute per iniezioni di botox. La donna, si chiama Sharon Enans, e ha idee folli sulla figlia. Idee raccontate al seguitissimo quotidiano inglese The Sub. Sharon è single ha avuto Bree dopo una breve storia con un uomo e subito dopo che è nata sua figlia sta cercare di portare a termine il suo sogno.

La piccola dovrà avere, sempre secondo la madre, lo stesso successo di Willow Smith, figlia del attore premio oscar Will Smith.

La donna vive con la figlia a San Diego in California ed è convinta che il futuro della figlia è da super star: “quello che sto facendo per mia figlia la aiuterà per i concorsi di bellezza in futuro, perché se vuoi contare prima bisogna avere un bell’aspetto”.

La donna prima di provvedere da sola alle punture di botox si era rivolta a 15 medici estetici che hanno tutti rifiutato qualsiasi intervento perché ritenevano la bambina troppo piccola.