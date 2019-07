Ha bisogno di un giorno di ferie lo chiede al suo capo e lui non accetta, lei si assenta lo stesso e viene licenziata, e poi accade quello che ognuno di noi vorrebbe

Una ragazza , Emily Culhane in Gran Bretagna lavorava in una tavola calda.

Un giorno ha chiesto al suo capo un giorno di ferie ma lui le ha risposto di no.

La ragazza voleva andare ad un concerto e, poiché non voleva assolutamente perderlo, si è assentata lo stesso.

Il suo capo, che le aveva preannunciato che se avesse detto di no l’avrebbe licenziata, ha mantenuto la sua parola.

La ragazza che, comunque, si era goduta il concerto all’Electric Picnic ha deciso d rendere pubblica la sua storia e così l’ha postata sui social. A quel punto in tanti le hanno offerto un lavoro e lei, felicissima, ha risposto così: “Ho ricevuto molte offerte, ma ne prenderò in considerazione solo 4, quelle che per me sono più valide: un bar, un caffè e un lavoro di reclutamento personale. Alla fine la mia vicenda si è trasformata in qualcosa di buono, per fortuna.”