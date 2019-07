19 enne è incinta, il marito qualche giorno prima del parto scappa con la madre, qualche anno dopo succede qualcosa di orribile

Tutte le figlie credono che la madre sia la loro migliore amica. Ma alcune rare volte capita che proprio la donna che dovrebbe più amarti al mondo diventi la tua peggiore nemica.

E’ il caso di Heather Ford una ragazza inglese di 19 anni che ha dovuto subire il peggior tradimento che ci possa essere.

La donna, come ha raccontato al Sunday People, a soli 19 anni è rimasta incinta. A pochi giorni dal parto però il fidanzato, Tom Thorton, ha deciso di lasciarla per scappare via con la madre della sua fidanzata.

Nonostante la differenza d’età di quasi vent’anni i due scomparvero nel nulla. La ragazza dovette da sola crescere il piccolo.

Il padre della ragazza, anche lui shoccato dagli eventi, cercò di suicidarsi.

La donna ha sempre vissuto con il grande rammarico di avere avuto fino a 19 anni una madre bravissima ma poi rivelatasi una donna senza cuore e senza scrupoli.

Ma non era finita perché il padre del bambino, fidanzato ufficialmente con la madre, ha chiesto e ottenuto, dopo sei anni, l’affidamento del piccolo.

La giovane donna, molto addolorata per la decisione del giudice, ha così commentato la terribile vicenda: “Mai avrei potuto pensare che la mia stessa madre potesse comportarsi così verso di me. Essendo madre io stessa, va contro tutti i miei istinti fare qualsiasi cosa che possa nuocere al mio bambino. È come un film horror”.