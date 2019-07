Trova finalmente un lavoro ma il primo giorno ruba al suo capo 250,00 euro, cosa gli accade dopo

Un uomo di 42 anni aveva trovato lavoro come aiuto cuoco in un ristorante. Il primo giorno di lavoro il suo titolare gli ha dato 250,00 euro per acquistare alcuni prodotti che mancavano in cucina. E l’uomo, invece di andare a fare la spesa, li ha tenuti per se.

Il titolare lo ha denunciato.

All’uomo, che già stava scontando una condanna a 14 mesi, era stato concesso l’ affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa al carcere ma dopo questo gesto, probabilmente, per lui si apriranno le porte delle patri galere.

La vicenda è accaduta a Torino e quella che doveva essere per lui la strada della riabilitazione è rimasta la stessa strada della illegalità.

Se avesse saputo cogliere l’opportunità che gli era stata data oggi sarebbe un uomo libero e riabilitato.