Una mamma con il suo bambino viaggiano in treno, durante una fermata la mamma scende e risale sul treno sbagliato, cosa succede al bambino

Una mamma con il suo bambino erano in viaggio in treno per andare a Genova. La mamma, dopo aver sistemato il suo piccolo sul treno, è scesa un attimo ma quando è risalita ha sbagliato convoglio e invece di salire sul treno diretto a Genova ha preso quello che andava a Roma. Appena se ne accorta è stata presa dal panico a pensare al suo piccolo da solo. Grazie al personale ferroviario il piccolo è stato preso in consegna e, arrivato a Genova, è stato accudito nel Reparto Operativo di Genova Principe.

La mamma nel frattempo, un po’ più tranquilla ma sempre in apprensione per il suo bambino, appena è arrivata a Roma, ha subito ripreso il treno per Genova. Nel frattempo il bambino ha avuto la cena e ha anche un po’ dormito.

Alla fine mamma e figlio si sono ritrovati e tutto si è concluso solo con un grande spavento.