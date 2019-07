25 enne dall’incredibile bellezza e dal fisico prorompente, da barista a 500 euro al mese diventa una star ricercatissima su Instagram

Una ragazza dal fisico prorompente nel giro di pochi mesi è passata da guadagnare poco più di 500 euro a settimana a fatturare 140 mila euro annui.

La ragazza si chiama Abigail Ratchford e per cercare di sopravvivere lavorava come barista a in un locale in Pennsylvania.

Con i 500 dollari che guadagnava riusciva solo a pagare il fitto di casa e viveva di stenti, molto spesso chiedendo aiuto ai genitori.

Poi ha deciso di aprire un profilo Instagram e da quel momento è iniziata la sua incredibile scalata. Grazie alla sua incredibile bellezza e al suo fisico prorompente, la giovane in pochi anni ha raggiunto un traguardo insperato.

E’ seguita da più di 8 milioni di follower che commentato ogni sua foto e inoltre è molto ricercata nel mondo della moda. Molte riviste di moda famosissime fanno a gara, a suon di dollari, per contendersela.

La ragazza ha iniziato a comprendere che poteva sfondare sui social dopo un servizio fotografico che ebbe un gran risalto e successo.

Ora sponsorizzata sulla sua pagina anche prodotti da lei firmati e ha la possibilità di rifiutare anche proposte molto allettanti perché non ritenute valide.