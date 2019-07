Giovane donna vuole che la figlia di soli 4 anni diventi una star, posta le sue foto sui social e spende 10 mila euro per vestirla e truccarla, le reazioni sul web sono terribili

Una donna di 29 anni Sammy Bushell in Gran Bretagna è nell’occhio del ciclone per voler a tutti i costi che sua figlia, che si chiama Hallie Mai, diventi una star sui social.

La bambina ha solo quattro anni ed è costretta dalla madre a provare e riprovare vestiti e a passare ore e ore vicino a uno specchio per provare trucchi e parrucche.

Il web sembra impazzito e nei confronti della giovane madre sono partite denunce e accuse di ogni genere.

La donna di 29 anni, fino ad ora, ha speso una fortuna in vestiti e in trucchi, più di 10 mila euro, e non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi.

Il suo obbiettivo è quello che Hallie May diventi una star. Per i commentatori sui social il comportamento della madre è un gioco perverso che può provocare conseguenze devastanti per la piccola.

La piccola ha partecipato anche a alcuni programmi televisivi ma con scarso successo.