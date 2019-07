In camera da letto con il suo uomo al buio, quest’ultimo va in bagno e nel letto entra uno sconosciuto, cosa è accaduto dopo

Una donna ha sporto denuncia per una situazione assurda che le è capitata. La vicenda è accaduta a

Panama City Beach, Stati Uniti dove una donna si è appartata in un hotel con il suo compagno. Ad un certo punto quest’ultimo è andato in bagno e, poco dopo, nel letto è entrato un altro uomo. La donna, che era al buio, non ha capito subito che non si trattava del suo compagno ma quando ha notato delle differenza era in un momento molto intimo.

Il ragazzo di 29 anni è stato denunciato e arrestato.

Non si è riusciti ancora a capire come abbia fatto il 29enne a entrare nella camera da letto proprio nel momento in cui ha potuto sostituirsi al compagno della donna.

Forse era li appostato e aspettava il momento giusto per intrufolarsi nel letto. La polizia sta indagando su quanto accaduto e per comprendere cosa sia veramente successo.