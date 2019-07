Vede la moglie struccata per la prima volta solo dopo il matrimonio, è incredibile quello che fa

Un uomo ha sposato una donna che ha sempre visto truccata e al meglio delle sue possibilità e , innamoratosi, ha deciso di sposarla. Il giorno dopo il matrimonio, quando l’ha vista nel letto la mattina per la prima volta struccata, non riusciva neppure a riconoscerla tanto da pensare che qualcuno si fosse introdotto in cada loro per rubare.

L’uomo, un tunisino, non solo non ha voluto assolutamente continuare il matrimonio ma ha anche citato la donna in tribunale per truffa chiedendole un risarcimento di 20.000,00 euro.

L’uomo ha chiesto il risarcimento perchè ha sostenuto che ha subito grossi problemi psicologici per aver visto il vero volto della moglie che per lui non corrispondeva assolutamente al volto che conosceva lui, quello truccato.