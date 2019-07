Top manager cambia sesso per non pagare più gli alimenti alle ex mogli e i costosi capricci delle sue amanti

un top manager ha deciso di cambiare sesso per non pagare gli alimenti alle sue ex mogli e i strani capricci delle amanti

Stanco di dover pagare gli alimenti un uomo ha chiesto e ottenuto il divorzio dalla sua seconda moglie spiegandole che voleva a tutti costi diventare donna.

Il top manager prima si è sottoposto a una cura ormonale poi a un delicato intervento, infine, secondo quanto riferito da lui stesso, si sottoporrà a un intervento di chirurgia plastica al viso.

L’ex top manager ha anche asserito che pensa di essere molto bella e dopo il delicato intervento al viso di poter sfilare anche sulle passerelle.

Ha cambiato anche il suo nome da Oleg a Olga ma il suo cambiamento così repentino gli è costato l’ambito posto di lavoro.

Il suo datore di lavoro ha deciso di licenziarlo. Ma Olga non si è persa d’animo e con i soldi della liquidazione si è aperta una ditta nel settore dell’informatica che va ora a gonfie vele.

L’uomo ha detto di provare invidia per le donne: “Che per il semplice fatto di essere belle ricevono amore, cure, denaro, senza dover dare nulla in cambio. Ho deciso di vestire i loro panni e mandare al diavolo mogli e amanti che non facevano altro che chiedermi soldi”.

Olga ha anche detto che per tutta la vita ha dovuto lavorare a ritmi incredibili per soddisfare gli assurdi desideri di mogli e amanti e ora è arrivato il momento di dedicarsi a se stessa.