Bambino di sei anni fa video con i giocattoli e li carica su youtube, guadagna 11 milioni di dollari

Un bambino di 6 anni è diventato ricchissimo caricando su youtube video durante i quali fa recensioni di giocattoli.

Tutto è iniziato per mandare ai parenti lontani un video del piccolo e poi, il video è stato caricato su youtube, alla fine è diventato un vero e proprio lavoro considerando il fatturato.

Ormai, secondo la rivista Forbes il reddito del bambino occupa l’ottavo posto nella lista dei 10 YouTubers che possono vantare il reddito più alto.

I video raggiungono gli 8 miliardi di visualizzazioni e il bambino ha guadagnato 11 milioni di dollari.

La mamma di Ryan spiega come è iniziato tutto: “Ryan stava guardando un sacco di canali di recensioni di giocattoli perché erano soliti fare molti video su Thomas the Tank Engine, che Ryan adorava. Un giorno, mi ha chiesto, ‘Come mai non sono su YouTube quando ci sono tutti gli altri bambini?’ Quindi abbiamo deciso che potevamo farlo anche noi. Lo abbiamo portato al negozio per prendere il suo primissimo giocattolo – penso che fosse un set di treni Lego – e tutto è iniziato da lì”.

Ma la mamma aggiunge anche: “In questo momento, adora fare video. Ogni volta che gli dico che filmeremo, è così eccitato. Finché lo ama e non interrompe la sua routine quotidiana, pensiamo di continuare. Ma nel momento in cui non si divertirà più, sarà il momento di smettere “.