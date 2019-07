Bambino insiste che vuole un gelato, la mamma lo accontenta e vince 750.000 dollari

Un pomeriggio , in California una mamma era a casa con i suoi bambini, uno di loro le ha chiesto un gelato ma la mamma non aveva voglia di uscire. Dietro le insistenze del piccolo la donna ha ceduto e, insieme ai suoi figli si è recata in gelateria dove ha acquistato i gelati e, dopo averlo visti, si è fatta tentare dall’acquisto di alcuni gratta e vinci.

Con uno di questi ha vinto 750.000 dollari.

La donna ha dichiarato: “Non potevo crederci … Quando ho controllato, non ci credevo ancora, non sono mai stata fortunata”. La donna, felicissima, quando ha realizzato l’importo della vincita ha commentato così: “La mia vita cambierà molto, per il meglio”.