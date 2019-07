Uomo vestito di stracci entra in una concessionaria e viene ignorato da tutti poi va dal venditore e acquista una Harley in contanti

Un uomo è entrato in una concessionaria e girava tra le moto in esposizione. Nessuno dei venditori gli dava retta nè nessuno gli si è avvicinato chiedendogli se avesse bisogno di qualcosa ma è stato ignorato per tutto il tempo e anche guardato male. L’uomo, indifferente a tutte le occhiate e sicuro dei fatti sui, ha continuato a girare fino a quando ha trovato ciò che gli interessava e ciò per cui era entrato nella concessionaria: una Harley.

A quel punto è andato dal venditore e ne ha comprata una in contanti, Tra lo stupore generale l’uomo ha fatto un acquisto importante a dispetto del suo aspetto fisico che, evidentemente, conta davvero poco.

E’ facile giudicare le persone solo dall’apparenza perché a volte non si ha tempo o voglia di andare più in profondità ma se si dedicasse più tempo ad approfondire i rapporti forse si farebbero scoperte interessanti.