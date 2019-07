Ragazza guadagna tantissimi soldi vendendo test di gravidanza positivi

Una ragazza ha escogitato un modo assolutamente originale ma molto discutibile per guadagnare tanti soldi.

La ragazza era al sesto mese di gravidanza e ha deciso di vendere i test di gravidanza positivi a chiunque ne avesse bisogno. Ha pensato così di mettere questo annuncio sui social: “Che lo usiate per divertimento, per fare uno scherzo, o per ricattare l’amministratore delegato di Apple con cui avete una relazione, non mi interessa”.

Le modalità erano queste. Fissava un appuntamento con chi la contattava , andava in bagno e usciva con il test di gravidanza positivo.

Con questa tattica stava guadagnando circa 200 euro al mese.

Ma poiché la notizia si è diffusa rapidamente e la ragazza ha temuto per i risvolti negativi che ci sarebbero potuti essere, ha tolto l’annuncio dai social.