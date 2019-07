Il fidanzato le chiede la metà dei loro risparmi e lei ingoia 9000 euro in contanti, cosa accade dopo è terribile

Una ragazza, Sandra Milena Almeida ha ingoiato 9.ooo euro in contanti per fare un dispetto al suo fidanzato. La coppia stava mettendo dei soldi da parte per andare a Panama ma il fidanzato le ha chiesto indietro metà dei loro risparmi. La ragazza non ne voleva assolutamente sapere di dargli i soldi indietro allora, per non essere costretta a farlo, ha deciso di ingoiarli. Ma le conseguenze son state terribile, infatti la ragazza, subito dopo, ha iniziato ad avere fortissimi dolori addominale tanto da essere costretta a recarsi in ospedale.

La vicenda è accaduta a Bucaramanga, e in ospedale dopo averle diagnosticato un occlusione intestinale l’hanno operata d’urgenza.

I medici, però, tutto si aspettavano tranne che di trovare banconote nello stomaco della ragazza e a quel punto hanno pensato che rinvenissero da traffici illeciti e hanno chiamato le forze dell’ordine.

La ragazza alla polizia ha spiegato tutto quello che era accaduto ed è stata creduta.