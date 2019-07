Calciomercato, Antonio Cassano sogna un clamoroso scambio tra Inter e Juventus

L’ex pipe di Bari sembra aver deciso di lasciare per sempre il calcio ma di calcio ama sempre parlarne. Il forte, ma bizzarro, giocatore di Bari torna a parlare delle grandi del nostro campionato.

Antonio Cassano ha indossato le maglie del Bari, della Roma e poi ha giocato nelle fila dell’Inter, Milan, Roma e Parma.

Secondo il fantasista l’Inter non dovrebbe prendere il centravanti belga Romelu Lukaku ma puntare tutto su un giocatore che il campionato italiano lo conosce benissimo, Gonzalo Higuain.

Proprio Gonzalo Higuain, l’uomo ritenuto in esubero alla Juve che ha giocato nel Milan la scorsa stagione per poi passare nel Chelsea di Sarri.

Antonio Cassano propone uno scambio tra Icardi e Higuain con la Juve che dovrebbe dare un corposo conguaglio.

Queste le sue dichiarazioni: “A me Lukaku non piace, 85 milioni per lui sono una follia. Da tifoso dico: Visto che la Juventus vuole Icardi, magari si facciano dare Higuain. Dicono sia un peso per la Juve, si prendano Icardi, danno dei soldi e prendono Gonzalo che da tifoso secondo me è molto più forte”.

Poi ha parlato di Antonio Conte: “Sono tifoso dell’Inter, il top player lo hanno preso in panchina. Conte può avvicinare l’Inter alla Juventus. Per quanto riguarda Nainggolan sarei contento se fosse contento lui di andare al Cagliari. A livello di ingaggio però la vedo dura. Se trovano una soluzione, la felicità è la cosa più importate e se è felice una soluzione la trova”.