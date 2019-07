Si incontrano per un appuntamento al buio ma sono suocero e nuora, quello che accade dopo è inimmaginabile

Un uomo e una donna si erano dati appuntamento in un hotel dopo che da un po’ si frequentavano sui social senza mai essersi visti e dopo essersi scambiati delle foto false. Ma, dopo un po’ di tempo, volendo approfondire questa conoscenza hanno fatto il grande passo: un appuntamento in un albergo a volti scoperti. Quando la donna ha aperto la porta della camera e si è trovata di fronte il suocero, però, è fuggita. Purtroppo, dietro di lei c’era il marito che, nutrendo da un po’ di tempo dei sospetti nei confronti della moglie, l’aveva seguita. Quando ha visto la moglie fuggire e nella stanza ha visto il padre non ci ha visto più dalla rabbia e ha picchiato ferocemente entrambi. La moglie ha perso due denti per la violenza del marito e il padre ha riportato ferite così gravi da essere necessario il ricovero in ospedale.

L’uomo è stato trattenuto cinque giorni in carcere.