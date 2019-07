Due donne terrorizzate dal loro gatto, si barricano in una stanza, cosa accade di terribile

Una storia incredibile quella accaduta a due donne, una mamma con la figlia a Sturla.

Le due donne hanno litigato tra di loro dopo di che il loro gatto, probabilmente innervosito dalle urla, è diventato molto aggressivo e le ha morse e graffiate con molta aggressività.

A quel punto le due donne, terrorizzate si sono chiuse in una stanza e di li non sono più uscite fino a quando in loro soccorso non sono arrivati i vigili del fuoco chiamati dalle stesse donne.

Solo dopo tre iniezioni il gatto si è calmato ma le due donne hanno vissuto un pomeriggio davvero difficile.