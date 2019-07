Vanno in un pub , mettono i loro capelli sul cibo per non pagare, cosa accade dopo

Due donne si sono recate in un locale e hanno pranzato. Poiché, evidentemente, non volevano pagare, sui resti del cibo hanno messo i loro capelli e poi hanno chiamato a tavola il titolare lamentandosi per ciò che avevano trovato ed esternando tutta la loro indignazione. Il titolare del locale molto mortificato ha detto loro che non avrebbero dovuto pagare il conto e si è scusato molto imbarazzato. Le due donne, soddisfatte, sono andate via. Più tardi il titolare ha controllato i suoi dipendenti e si è accorto che nessuno aveva i capelli come quelli ritrovati e allora ha voluto rivedere i filmati girati dalle telecamere a circuito chiuso. A quel punto ha visto tutta la scena delle due donne che mettevano i loro capelli. Ma ormai le donne erano lontane ed erano riuscite perfettamente a truffare il titolare del locale.

La vicenda è avvenuta a Sunderland, in Inghilterra e la storia è stata raccontata dal Daily Mail.