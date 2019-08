Moglie scopre il tradimento di suo marito grazie al su pappagallo molto loquace, la reazione della donna è tremenda

Un pappagallo molto loquace è stato la causa di un divorzio. Una coppia inglese, da quanto raccontato dal tabloid inglese News of The World, aveva acquistato un pappagallo per avere in casa un po’ di compagnia.

Il pappagallo era molto loquace e aveva una grandissima capacità di assimilare le parole pronunciate e ridirle senza commettere errori.

La donna iniziò a sentire pronunciare sempre più spesso dal pappagallo il nome di una donna sconosciuta. Il nome pronunciato dal pappagallo era Claire.

Molto spesso il pappagallo pronunciava anche la frase I love you Claire. La donna a quel punto iniziò sempre più a pensare che il marito la tradisse così si recò nell’ufficio dell’uomo.

Li la donna chiese alla segretaria di incontrare il suo consorte ma le fu risposto che era a pranzo fuori, in un ristorante poco distante con la sua collega di stanza, Claire.

La donna capì subito che il marito non le raccontava la verità e ebbe la conferma al ristorante quando lo vide in atteggiamenti intimi con la giovane donna.

La donna non riuscì a trattenere la sua ira, cacciò di casa sia il marito e poi diede a un’amica il pappagallo perché continuava a pronunciare quell’odiato nome e quella insopportabile frase.