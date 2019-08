Si accorge che in macchina sotto il sole c’è un cane, manda in frantumi il vetro poi torna il proprietario e accade una cosa sconvolgente

Un signore aveva parcheggiato la propria macchina sotto il sole ed era andata a fare delle commissioni. Al suo rientro ha trovato il finestrino rotto e ha scritto così su face book dalla sua pagina Weston-super-Mare, : “Sono tornato alla mia macchina dopo averla lasciata per 20 minuti per fare un po’ di shopping per poi trovare qualcuno che aveva rotto il lunotto perché pensavano che il peluche di mia figlia fosse un vero cane intrappolato nel caldo … Come puoi essere così stupido? Vergognati”.

La vicenda è accaduta nella cittadina marittima del Somerset ed è stata riportata dal Sun.

Le reazioni a questo post sono state abbastanza a senso unico infatti gli altri utenti hanno scritto così: “Ad essere sincera avrei fatto la stessa cosa, quel cane giocattolo sembra molto realistico e sarebbe stato un errore facile da fare”, e, ancora “Anche io ti avrei rotto la finestra, è pazzesco lasciare un cane dall’aspetto così realistico in un tale caldo”.