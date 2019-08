Su un volo aereo l’hostess entra nella cappelliera, cosa è accaduto dopo

I passeggeri del volo della Southwest Airlines diretto da Nashville a Filadelfia si stavano imbarcando e stavano salendo sull’aereo quando sono rimasti a guardare cosa stava facendo l’hostess.

La donna, vestita con l’uniforme, è entrata nella cappelliera e ha salutato con la mano ridendo i passeggeri, Qualcuno l’ha ripresa con il telefonino qualcun’altro ha scattato foto.

L’hostess è rimasta li un po’ a farsi vedere sorridente e simpatica e ha anche detto qualcosa che non si riesce a capire dall’audio del video e, dopo circa dieci minuti, è scesa e ha iniziato a fare il suo lavoro. Le foto e il video hanno fatto il giro della rete e allora la compagnia aerea è voluta intervenire dichiarando così: “I dipendenti del sud-ovest sono noti per aver dimostrato il loro senso dell’umorismo e personalità uniche. In questo caso, uno dei nostri assistenti di volo ha tentato di divertirsi brevemente con i clienti durante l’imbarco. Naturalmente, questa non è la nostra normale procedura e gli equipaggi del sud-ovest mantengono sempre la sicurezza come priorità assoluta”.