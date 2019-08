Carolyn Smith è morta, la giurata di Ballando con le Stelle, dopo un po’ risponde così…

Una ballerina americana famosissima nel suo paese che poi lo è diventata anche in Italia grazie al suo fondamentale apporto al programma Ballando con le Stelle da giurata.

Carolyn Smith non ha mai nascosto di lottare da anni contro un tumore. Ma la sua malattia non le ha mai tolto il sorriso e la sua voglia di condividere con tutti i suoi fan il percorso che sta intraprendendo per sconfiggere il cancro.

In questi ultimi giorni però si è diffusa la notizia che le condizioni di salute della giurata di Ballando con le Stelle stessero pian piano peggiorando, alcuni sostenevano sui social che fosse addirittura morta.

Per dissipare qualsiasi dubbio, la ballerina ha decido di affidarsi a Instagram con un video raccontando a tutti il suo stato di salute.

Carolyn Smith ha voluto precisare che la sua battaglia contro il cancro continua e che in questi giorni, per le cure a cui si sottopone, sta accusando fortissimi dolori.

La ballerina americana ha voluto scherzare sulla notizia apparsa sui social della sua morte dicendo che: “ Per favore, avvisatemi se per caso succede qualcosa a me perché io non ne so nulla. Certo ogni tanto è vero che ho dei dolori perché faccio delle cure, ma son qua, son viva e sto bene”.