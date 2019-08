Mentre guida si accorge che una persona è in difficoltà perché ha forato una gomma, da una mano e ha come ricompensa 200.000,00 dollari

Un uomo che ha molto sofferto nella vita ha ricevuto un premio incredibile. L’uomo, che si chiama Eric, si è trovato a partecipare a una candid camera senza volerlo.

Eric ha perso tutto per un terrificante incendio che gli ha devastato la casa e distrutto ogni suo avere. Non solo il fuoco gli ha provocato ustioni in tutto il corpo che non gli permettono di vivere nel miglior dei modi.

La fortuna però capita all’improvviso. Un attore del canale YouTube Hammy Tv, Brian Palazola si è fermato con un’auto al ciglio della strada e ha finto di aver forato.

Il suo intento era quello di vedere quanta gente si fermava per aiutarlo. Sono passate due ore e nessuno degli automobilisti che sono transitati sulla strada si fermato per dare una mano a Brian. A fermasi è stato proprio Eric, il giovane, anche se ha il corpo ricoperto di ustioni, si è offerto di dare una mano per cambiare la ruota forata.

L’attore ha ascoltato la storia incredibile di Eric e ha voluto aiutarlo. Ha lanciato tramite il suo canale youtube molto seguito una raccolta fondi per aiutare il ragazzo a pagarsi le cure. Nel giro di pochi giorni sono stati raccolti per Eric più di 200 mila dollari.