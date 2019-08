Va da un mago per far tornare a casa la moglie, lei non torna, il marito si vendica con il mago

Un uomo era distrutto perché la moglie lo aveva lasciato. L’amore di una vita, l’unica donna che aveva veramente amato aveva abbandonato il tetto coniugale. In un primo momento l’uomo ha provato a d andare avanti ma il ricordo della moglie e la voglia di tornare da lei non lo abbandonavano mai. E allora, in preda alla disperazione, e pensando a tutti i modo possibili pur di farla tornare, ha preso una decisione incredibile. Si è rivolto ad un mago e, a suon di letture di carte, presagi e fatture si è convinto che il mago in questione potesse aiutarlo e che la sua vita matrimoniale sarebbe stata ancora perfetta. Ma, evidentemente il mago non è riuscito a far realizzare il suo sogno e la moglie è rimasta la dove era. A quel punto l’uomo, dopo aver speso un bel pò di soldi, quando ha capito che mai la moglie sarebbe ritornata né tantomeno che il mago lo avrebbe potuto aiutare, ha fatto causa al mago e lo ha trascinato in tribunale. La vicenda è accaduta in Russia.

Loading...