Marito capisce che la moglie lo tradisce nella loro casa, la vendetta che organizza è tremenda

Un marito , dopo varie conferme scopre che la moglie lo tradisce e che gli incontri con l’amante avvengono a casa loro. Il giorno del compleanno della moglie sa che quest’ultima si deve vedere a casa loro con l’amante e allora, mantenendo il sangue freddo, organizza una festa a sorpresa con i parenti di lei. Quando sa per certo che moglie e amante sono a casa a consumare entra con tutti i parenti di lei che, ignari di quanto stava per accadere, gridano entrando “sorpresa”. L’uomo ha raccontato cosa è avvenuto: «Ho invitato tutta la famiglia eravamo 8 in totale. Sua madre portava la torta. Ho inserito la chiave per aprire la porta e tutti sono entrati dicendo ‘Sorpresa‘. Ma qualche istante dopo tutti hanno visto quella scena orribile: c’era mia moglie, nuda, e sia lei che il suo amante ci guardavano con gli occhi spalancati. Grida, sconforto, urla terribili, mentre l’amante, goffissimo, cercava di rimettersi i pantaloni in tutta fretta. Inutile dire che è stato uno dei regali di compleanno più belli che abbia mai donato».

Loading...