Il marito scompare all’improvviso, riappare dopo 9 anni con una foto sui social, lei fa scoperta sconvolgente

Karen Marx, una donna di 48 anni, per nove anni non ha avuto più notizie del marito, Adam Marx. La donna non sapeva assolutamente che fine avesse fatto e dove fosse andato.

L’uomo era diventato per lei quasi un estraneo. Poi dopo nove anni l’incredibile scoperta. Adam era vivo e vegeto, aveva pubblicato una foto su Facebook dove si mostrava in grandissima forma.

L’uomo però in quella foto non era solo era con un’altra donna. In questi lunghi nove anni Adam si era rifatto una vita e si era nuovamente sposato senza ottenere alcun divorzio.

Adam e Karem si conobbero nel lontano 1990. Tutti e due separati, lei con tre figli a carico, lui con due. Si innamorarono subito e decisero di andare a vivere insieme.

L’uomo, subito dopo il matrimonio con Karem, scomparve per qualche mese per poi riapparire e chiedere scusa alla moglie.

Adam ritornò a casa poco prima delle feste di Natale. Poi dopo 15 anni di matrimonio la seconda scomparsa durata per molti anni.

L’uomo, subito dopo essere scomparso, incominciò a non rispondere più al telefono e a costruirsi pian piano una nuova vita, fino alla pubblicazione di una sua foto su Facebook con un’altra donna che ha provocato la reazione di sua moglie che lo ha denunciato per bigamia, reato, negli Stati Uniti d’America, punito con il carcere.