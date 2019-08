E’ convinta di essere la sosia di Raffaella Fico, condivide sui social le sue foto nelle stesse pose della showgirl napoletana, “Siamo uguali”

Raffaella Parvolo è convinta di essere uguale a Raffaella Fico e per dimostrarlo ha aperto una pagina Facebook ufficiale nella quale condivide le sue foto nelle identiche pose della showgirl napoletane.

Anche Raffaella Parvolo è napoletana e ha raggiunto in pochissimo tempo oltre 50 mila fan. Per dimostrare la sua somiglianza con Raffaella Fico, condivide puntualmente gli scatti che la mostrano in costume e in qualsiasi posa.

La sosia di Raffaella Fico sostiene che i suoi fan la cercano ovunque, all’uscita di ristoranti e negozi e che lei oramai ha dovuto organizzare una squadra di truccatori e fotografi che la segue ovunque.

Raffaella Parvolo ha detto che l’unica differenza tra lei e la Fico è che lei porta gli occhiali l’ex di Balotelli no.

La donna ha detto che in questi pochi mesi pensa di essere diventata un vero fenomeno della rete.