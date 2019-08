Dopo essere stata adottata cerca per anni la sorella e poi fa una scoperta che la sconvolge

Una donna, dopo essere stata adottata, ha cercato per tanti anni la sorella perché aveva voglia di riunire la sua famiglia di origine.

La donna, Hillary Hardy, di 31 anni, americana aveva cercato sua sorella per il mondo e poi ha fatto una scoperta incredibile: la sorella era la sua vicina di casa. Vediamo cosa è accaduto.

Hillary stava per diventare mamma e aveva voglia di rintracciare sua sorella così contattò l’agenzia che si era occupata della adozione che le diede un nome: Dawn Johnson.

Un giorno è arrivato un pacco per la sua vicina d casa che conteneva delle tegole per sistemare il tetto. Il corriere non trovando nessuno in casa aveva chiesto a Hilary la cortesia di tenerlo lei e poi consegnarlo quando i suoi vicini fossero rientrati e così Hilary fece. Quando però lesse il nome del destinatario non credeva ai suoi occhi: Dawn Johnson!

E allora Hilary prese il coraggio a andò dalla sua vicina a cui fece una domanda: chi erano i suoi genitori e la vicina capì immediatamente che era sua sorella. Chiacchierando risalirono a tutti i ricordi in comune e per Hilary la ricerca era finta nel modo più impensabile.