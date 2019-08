Muore il giorno del matrimonio della figlia, la moglie per non turbare le nozze fa una incredibile scelta

Una scelta coraggiosa dettata dalla volontà di non rovinare il giorno più bello alla loro amata figlia.

Una donna ha nascosto alla figlia la morte del padre per non turbarne le nozze. La donna ha detto che ha rispettato la volontà del marito che non avrebbe mai voluto vedere triste la propria figlia proprio il giorno del matrimonio.

L’uomo era da molto tempo ricoverato in ospedale per una terribile malattia che qualche anno prima lo aveva colpito.

L’uomo aveva dato il suo consenso al matrimonio che avrebbe seguito via Skype. Ma proprio quel giorno, per un terribile destino, è morto proprio mentre la figlia si accingeva a dire il suo fatidico si.

La madre della sposa, saputa la terribile notizia, ha deciso di tenerla segreta per non rovinare la festa della figlia.

La ragazza, neo sposa, ha saputo della morte del padre il giorno dopo del matrimonio. La madre, per fare in modo che nessuno potesse dire qualcosa alla sposa, ha deciso di non dire nulla a nessuno degli invitati.