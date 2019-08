Al banchetto del matrimonio dopo una lite furiosa la sposa lancia addosso allo sposo piatto con maccheroni e lui le spara

Questa vicenda è accaduta a Tampa, in Florida dove, il banchetto per festeggiare il matrimonio di Laurette

e Richard Brunson, è terminato nel modo più incredibile.

Che le liti tra marito e moglie siano all’ordine del giorno questo è chiaro a tutti ma che si inizi già durante la festa del matrimonio e che lo si faccia con le modalità che stiamo per raccontare questo non capita, per fortuna, spesso.

Dopo una violenta lite avvenuta proprio durante il festeggiamento tra i neo sposi lei ha preso il piatto con dentro i maccheroni e ha colpito in pieno il marito che non ha esitato un attimo a impugnare una pistola e colpirla in pancia.

Gli invitati, tutti testimoni della vicenda incredibile, hanno confermato che ad iniziare con le violenze è stata la donna e poi il neo marito l’ha colpita con una calibro 22.

Il matrimonio è terminato con la donna in ospedale e il marito in galera.

Nonostante le condizioni critiche la donna è riuscita a sopravvivere.