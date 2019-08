Una bambina muore e dopo un po’ di tempo la mamma trova nella sua stanza qualcosa di sconvolgente

Una bambina di 12 anni, Taylor Smith dopo una malattia è morta.

Anche se all’inizio la malattia sembrava una banalissima influenza, il decorso è stata molto particolare tanto da portarla alla morte.

Più passavano i giorni e più la bambina, invece di riprendersi peggiorava fin a che le diagnosticano un’infezione polmonare che la porta alla morte.

Per la famiglia la disperazione è la condizione che diventa normale e vivono nel ricordo della bambina . Un giorno la mamma, facendosi forza e entrando nella sua stanza, trova una scatola piena di lettere e, tra queste, una è incredibile.

Sulla busta era scritto che quella lettera non doveva essere aperta prima del 13 aprile del 2023 e, per questo era sigillata.

La mamma non ci ha pensato su due volte e l’ha aperta.

D seguito il testo completo della lettera:

Cara Taylor,

come va? La vita è abbastanza semplice per il momento (10 anni nel tuo passato). So di essere in ritardo per te ma, come ti sto scrivendo, adesso è ancora presto… così: congratulazioni per il diploma di scuola superiore!

Se non ce l’hai fatta, continua a provare. Prendi quel diploma! Sei (siamo) all’Università? Se no, lo capisco. Dopo tutto, abbiamo sufficienti e buone ragioni.

Non dimenticare che oggi è l’11° compleanno di Allana! Mamma mia, già 11? Nel mio tempo, lei ha appena compiuto un anno! Non ho avuto la possibilità di andare al suo compleanno, però, perché ero a Cranks, in Kentucky, per la mia prima missione di viaggio.

Parlando del più e del meno, come è il tuo rapporto con Dio? Hai pregato, adorato, letto la Bibbia, o servito il Signore di recente? In caso contrario, alzati e fallo ORA! Non mi importa a che punto della nostra vita ci troviamo in questo momento, fallo! Egli è stato deriso, picchiato, torturato, e crocifisso per te! Un uomo senza peccato, che non ha fatto mai nulla di sbagliato contro te o qualsiasi altra persona.

Ora, hai fatto altre missioni di viaggio? Sei già stata fuori dal paese? E che ne dici dell’aereo?

Doctor Who è ancora in onda? Se la risposta è no, come è finito? Dovresti vedere un po’ di Doctor Who! Più tardi, però, devi finire di leggere le tue proprie e sagge parole!

Hai già un posto tutto tuo? Se siamo all’Università, in cosa ci stiamo laureando? In questo momento voglio essere un avvocato.

Sei stata a Dollywood di recente? In questo momento, la loro nuova attrazione è l’Aquila Selvaggia. É così divertente!

Penso che ho intenzione di vendere il mio iPad e comprare un iPad mini… e non dimenticare di dire ai tuoi figli che siamo più vecchie dei tablet! Ho attaccato anche un disegno di un Ipad così glielo puoi mostrare.

Bene, credo sia tutto. Ma ricordati, sono passati 10 anni ani da quando ho scritto questa cosa. Sono accadute cose, belle e brutte. Così va la vita, e tu devi procedere con lei.

Con affetto, Taylor Smith