La mattina dopo l’addio al celibato va al suo matrimonio ma accade qualcosa di assurdo

Un ragazzo doveva sposarsi e per questo, la sera prima gli amici gli avevano organizzato l’addio al celibato. Durante la nottata il ragazzo aveva bevuto tantissimo e la mattina, pur rendendosi conto di dover andare in chiesa per sposarsi, era molto ubriaco e non si reggeva in piedi.

Durante il tragitto in macchina è stato fermato dalla polizia che, visto lo stato del ragazzo, voleva arrestarlo per guida in stato di ebbrezza. Ma i ragazzo è riuscito a spiegare loro cosa era accaduto e dove stava andando e allora la polizia, molto comprensiva, ha deciso di scortarlo fino in chiesa e permettergli di sposarsi.

Appena finita a cerimonia nuziale, però, la polizia che era rimasta in chiesa lo ha condotto in caserma dove gli è stata ritirata la patente.

La polizia ha commentato così l’accaduto: “Per un pò di tempo dovrà fare a meno della patente, ma almeno ha un certificato di matrimonio nuovo di zecca”.

Questa vicenda è accaduta n Germania.