Ha caldo ed entra di nascosto di notte in un centro sportivo, si tuffa ma accade una cosa incredibile

Un uomo, di notte aveva molto cado mentre girava per la città così ha deciso di entrare di nascosto in un centro sportivo per fare un tuffo in una delle piscine. Era buio e non si vedeva nulla così l’uomo in silenzio e senza fare alcun rumore ne accendere le luci ha visto la prima piscina e si è tuffato Non si era accorto, però, che lì non c’era l’acqua e così, dopo essere caduto rovinosamente, ha chiesto soccorso.

E’ arrivata un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale .

L’uomo è stato curato e dimesso dopo pochi giorni.

Un’esperienza terribile che certamente non proverà mai più a vivere. In ogni caso gli è andata bene perché ha riportato ferite guaribili, sarebbe potuto anche accadere qualcosa di irreparabile.