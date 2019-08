Uomo di 52 anni cerca qualsiasi lavoro ma viene sempre scartato, il motivo è incredibile

Un uomo di 52 anni diversi anni fa ha dovuto fare una scelta difficile e dolorosa: ha lasciato il suo lavoro per curare la mamma gravemente malata. Ora che la mamma non c’è più e l’uomo ha bisogno di tornare a lavorare e ha presentato numerosissimi curriculum. L’uomo, all’inizio pensava che per lui sarebbe stato facile rientrare nel mondo del lavoro per due motivi: il primo è che ha quattro lauree e una grande esperienza lavorativa alle spalle, la seconda è che avrebbe accettato qualsiasi tipo di lavoro. Ma, fino ad ora, il 52enne inglese Mark Schwalbe non ha ancora trovato il lavoro.

L’uomo si sente rispondere sempre alla stessa maniera nonostante abbia sostenuto più di 200 colloqui: è troppo qualificato.

L’uomo ormai è disperato e ha scritto anche al primo ministro inglese ma è ancora disoccupato.

Aveva cercato anche lavoro al McDonald’s ma gli hanno risposto così “non vogliamo un genio che si chieda perché gli chiediamo di spingere una scopa”.

Attualmente Schwalbe lavora come volontario in una comunità per tossicodipendenti.