Vince alla lotteria una fortuna oltre 16 milioni di dollari ma da quel giorno la sua vita è per sempre rovinata fino a portarlo alla morte

Una storia che risale a qualche anno fa ma che è sempre attuale, quella di un uomo, vincitore di una grossa somma di denaro alla lotteria che non era preparato a così tanti soldi che ha finito per rovinarsi per sempre la vita.

E’ quello che è capitato a un uomo americano, William “Bud” Post, che riuscì a vincere alla lotteria americana una somma da record, oltre 16 milioni di dollari.

L’uomo da quel momento in poi ha iniziato a avere tantissimi problemi che lo hanno portato indirettamente alla morte, avvenuta per un infarto.

Subito dopo che la super vittoria diventò di dominio pubblico, il fratello del vincitore iniziò a reclamare una quota della vincita.

Al netto rifiuto l’uomo pensò di arruolare un killer per poter ereditare l’intera somma. Poi però i due fratelli riuscirono per fortuna a mettersi d’accordo.

Il vincitore dell’incredibile somma però non solo ha avuto guai con il fratello e altri famigliari ma ha iniziato a investire il denaro in maniera sbagliata.

L’uomo, oltre alla vincita milionaria, aveva anche vinto un assegno annuale di 500 mila dollari ma si era così indebitato che per pagare tutti i debiti ne servivano un milione di dollari.

L’uomo aveva comprato, per uso personale, un piccolo aereo bimotore che non sapeva pilotare. Inoltre aveva comprato un ristorante per un altro suo fratello, che chiuse dopo qualche mese dall’apertura, una rivendita di auto usate e una mega villa con piscina che fu poi abbandonata con la stessa piscina finita piena di spazzatura.

L’uomo dopo aver dilapidato tutta la sua fortuna dovette vivere gli ultimi suoi anni di vita con la pensione di disabilità di 450 dollari al mese.