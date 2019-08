Vive per anni per strada perché ha perso la memoria, quando la riacquista ricorda una cosa incredibile

Una donna di 48 anni, Alice Perley, ha vissuto per tanti anni per strada, a Nashville, nel Tennessee, perché, avendo perso la memoria, non era in grado di ricordare più nulla della sua famiglia né di se stessa. Dopo diversi anni, piano piano la memoria è iniziata a riaffiorare e ha ricordato che tanti anni prima aveva investito delle azioni a Wall Street.

E così si è recata presso la banca d’affari A.G. Edwards and Sons, e per fortuna, si è imbattuta in un impiegato, Michael Guess, che testardamente , con soli pochi dati che aveva a sua disposizione è riuscito a risalire a tutta la storia bancaria della signora e anche alla sua famiglia. Si è così reso conto che, effettivamente, la signora aveva delle azioni e anche diversi fratelli. La signora, grazie a questa bravissima persona, ha scoperto di essere milionaria e ha potuto riabbracciare i suoi fratelli che avevano perso le tracce della sua esistenza nonostante le tante ricerche. Oggi la signora è milionaria e vive in compagnia della sua famiglia.