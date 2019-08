Donna anziana trovata morta a casa per il freddo, risuscita grazie al tepore della bara

Tutti hanno detto che è un miracolo quello successo a un’anziana donna. La signora si chiama Roberta Jones ha sessantotto anni e vive a Seattle, negli Stati Unti d’America.

I vicini di casa di Roberta Jones non riuscivano a vedere la donna da alcuni giorni. La donna viveva d sola in una casa molto grande e molto spesso, subito dopo essere uscita, si intratteneva con i vicini per scambiare qualche parola.

Da qualche giorno tutto questo non succedeva più. Allarmati i vicini hanno subito chiamato i vigili del fuoco che arrivati sul posto hanno bussato ripetutamente alla porta della donna senza successo. Così i pompieri hanno fatto irruzione nell’appartamento.

La donna è stata trovata a terra per i medici sopraggiunti era morta per ipotermia. L’anziana signora è stata trasportata in una bara al vicino obitorio.

Nell’obitorio è avvenuto il miracolo. Alla donna il cuore ha iniziato a battere e dopo qualche giorno di ricovero in prognosi riservata è stata dichiarata fuori pericolo.

Secondo i medici la donna si è ripresa grazie al “tepore” della bara.