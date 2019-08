La polizia trova un armadietto pieno di lingotti d’oro e contanti, il proprietario non si trova, cosa accade dopo è da non credere

A Colonia, la polizia ha trovato, dentro un armadietto di un deposito bagagli, numerosi lingotti d’oro e tantissimi soldi in contanti per un totale che supera di parecchio il milione di euro.

Questo deposito si trova nella stazione di Colonia che è, indubbiamente, uno dei nodi principali del trasporto ferroviario europeo.

La polizia, dopo aver fatto questo ritrovamento, ha iniziato delle indagini per scoprire, innanzitutto, chi sia il legittimo proprietario e poi la provenienza per accertare che quel tesoro non provenga da traffici illeciti. Dalle prime indagine pare che l’origine sia lecita ma non si è in alcun modo riusciti a risalire al proprietario.

La polizia ha fatto sapere che, se non si farà avanti nessuno a reclamare quell’ingente somma di danaro e di lingotti, questo ritrovamento avrà la stessa sorte di qualsiasi oggetto smarrito ovvero verrà messo all’asta.