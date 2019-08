Si introduce in casa solo per rubare il wc, quale è la sua incredibile motivazione

Questa vicenda assurda si è svolta a Brooklin, New York.

Un uomo, si è introdotto in un appartamento molto lussuoso di Brooklin, a New York solo per rubare un wc. Nonostante in quell’appartamento ci fossero tantissimi oggetti preziosi: quadri, gioielli, l’uomo ha solo rubato un wc ed è fuggito via.

La motivazione è incredibile. E’ stato solo un dispetto che un cliente ha voluto fare al suo avvocato dopo che non è stato soddisfatto di come l’avvocato lo ha difeso.

All’inizio non si era capito chi fosse il responsabile di quel gesto e la polizia stava indagando sulla stranezza dell’episodio ma poi il ladro è ritornato nell’appartamento quando c’era anche il proprietario e lo ha minacciato di tagliarli la gola.

A quel punto l’avvocato ha chiamato la polizia e l’uomo è stato arrestato.