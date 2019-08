Regala al bambino di nove anni una Ferrari e poi gliele fa guidare, quello che accade dopo è pazzesco

Un uomo indiano ricchissimo, proprietario di due aziende importantissime, una di lavorazione del tabacco ed una immobiliare ha pensato, insieme alla moglie, di regalare al suo bambino di nove anni una Ferrari. Ma la decisione assurda non è tanto questa, anche se è lo stesso incredibile ma, piuttosto quella di fargliela guidare per la città e, come se non bastasse, con accanto il fratellino di cinque anni. L’intera scena è stata ripresa dal telefonino della mamma che ha pensato, orgogliosamente , di metterla su youtube. A questo punto, come è facilmente immaginabile,i l video ha fatto il giro della rete ed è stato visto anche dalla polizia. Quest’ultima, dopo indagini, è riuscita a risalire all’identità dei coniugi e ha arrestato l’uomo.

Dopo l’uomo è stato rilasciato e ha pagato una multa che, per quanto salata, per lui, così ricco è stata roba di poco conto.

L’uomo possiede anche 18 auto di lusso.

Questa vicenda si è svolta a Kerala in India.