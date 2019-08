Non gradiscono il pranzo e dopo aver pagato lo dicono al ristoratore, a quel punto accade una cosa da film dell’orrore

Un gruppo di spagnoli in vacanza in Albania si è recata, con il proprio furgoncino, in un ristorante per pranzare. Hanno pranzato ma non hanno gradito affatto il cibo e allora, dopo aver pagato il conto, hanno fatto presente al ristoratore che il cibo mangiato non ha incontrato il loro gusto e, dunque, hanno criticato la cucina di quel ristorante spiegando il perché di tali loro apprezzamenti.

Poi sono andati via.

A quel punto il ristoratore, fuori di sè per quello che aveva sentito, ha inseguito il gruppo di turisti fino al loro furgoncino con fare minaccioso e, mentre loro si sono rifugiato all’interno in cerca di un riparo, lui ha sfondato il parabrezza per aggredirli.

Uno di loro ha ripreso tutta la scena con un telefonino e. successivamente, l’ha postata in rete.

Il ministro del turismo albanese ha pensato ad un incontro con il gruppo di turisti spagnoli che hanno vissuto questa situazione surreale per chiedere loro scusa.