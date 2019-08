Una ragazza manda in frantumi l’unico piatto in cui suo fratello autistico vuole mangiare, disperata chiede aiuto in rete, cosa accade

Una ragazza, Tamara Dubin ha un fratello autistico, lo ama profondamente e lo cura in ogni modo. Un giorno, per una distrazione, ha mandato in frantumi l’unico piatto in cui il fratello voleva mangiare. Il piatto in questione ha come disegni il cartone Dragon Tales. Il ragazzo è così legato al suo piatto che quando questo è in lavastoviglie si mette davanti e aspetta la fine del lavaggio.

La ragazza non sapeva come fare e allora ha pensato di girare il suo messaggio disperato in rete dicendo così: “Questo piatto è l’unica cosa che funziona con Daniel, quindi è molto importante per lui che questo sia il piatto sul quale mangia perché è l’unico con cui si trova a suo agio e al quale si è abituato”,

Nonostante la ragazza disperasse di trovare una soluzione in rete ha pensato che, in ogni caso, quella era l’unica sua speranza .

Un ragazzo, Forrest Markham ha letto il messaggio e si è ricordato che la mamma conservava quel piatto che lui usava da bambino e così ha raccontato tutto alla mamma che, prontamente, l’ha spedito alla ragazza.