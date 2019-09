Si sveglia nella notte per un boato e trova sotto il letto un cratere profondo 12 metri

Una donna di 65 anni è rimasta terrorizzata nella notte dopo essersi alzata all’improvviso. La donna che si chiama Inocenta Hernandez si è svegliata in piena notte dopo un fortissimo boato e ha capito che qualcosa di tremendo era successo.

Subito ha pensato a un fortissimo terremoto poi ha acceso la luce della stanza e si è accorta della presenza sotto il suo letto di un enorme cratere.

La donna vive a Guatemala City e non si era accorta mai di niente. Poi all’improvviso il boato. In casa c’erano anche i suoi nipoti che subito sono accorsi in soccorso della donna e hanno visto il grossissimo cratere.

Non si è ancora compreso come mai in Guatemala avvengono spesso questi fenomeni. In passato alcune persone sono morte letteralmente inghiottite dopo che all’improvviso sotto i loro piedi si erano formati dei grandissimi crateri